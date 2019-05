Haus im Allgäu explodiert: Mehrere Menschen vermisst

Sieben Personen sind in dem Anwesen gemeldet - vor 13 Minuten

RETTENBACH AM AUERBERG - In einem Haus im Landkreis Ostallgäu hat es am Sonntag eine Explosion gegeben. Details zu dem Vofall sind noch unbekannt. Es könnten sich noch Personen in den Trümmern befinden.

Das Dach des dreistöckigen Gebäudes liege nun auf dem Erdgeschoss auf, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Informationen über Verletzte gebe es bislang keine. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen seien. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. An der Adresse in Rettenbach am Auerberg sind demnach sieben Menschen gemeldet.

dpa