Nach der Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu ist auch ein Kind tot gefunden worden. Helfer bargen am Montagmorgen die Leiche eines toten Mädchens, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei handele es sich wohl um eine Siebenjährige, die in dem Haus gewohnt hatte. In der Nacht zu Montag war bereits ein Mensch tot geborgen worden. © dpa/ Lino Mirgeler