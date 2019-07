Heiße Tänze und eine FCB-Legende: Fränkisches Samba-Festival gestartet

200.000 Besucher werden am Wochenende in Coburg erwartet - vor 34 Minuten

COBURG - Es gilt als das beste Samba-Event außerhalb des Mutterlandes Brasilien: Ein Hauch von Rio umgibt derzeit wieder Coburg in Oberfranken. Dort werden beim Festival bis zu 200.000 Besucher erwartet. Wir haben die Bilder - inklusiver kurzer Kleider, Trillerpfeifen und heißer Moves.

Bilderstrecke zum Thema

Ein Hauch von Brasilien in Franken: Das Coburger Samba-Festival gehört zu den größten seiner Art in Europa. Bis zu 200.000 Besucher werden am Wochenende in der fränkischen Stadt erwartet. Wir haben die ersten Bilder!