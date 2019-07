Heiter und trocken: Traumwetter für eine Abkühlung

Bei den aktuellen Temperaturen lässt es sich im Freibad bestens aushalten

NÜRNBERG - Zum Wochenende bleibt es heiter und sonnig. Die Luft ist zudem sehr trocken, was für angenehmes Sommerwetter sorgt. Für Blumen und Bäume ist das allerdings gar nicht so toll, denn die leiden unter den hohen Verdunstungsraten. Also holt die Gießkanne raus und schmeißt den Rasensprenger an, das bedeutet Abkühlung für alle.

+++ Der Donnerstag gibt den Ton für die nächsten drei Tage vor: Es ist sonnig und angenehm warm bei bis zu 26 Grad. Das trockene Klima wärmt bei bis zu 26 Grad angenehm, dabei bleibt es ungetrübt sonnig. Wie der Wetterochs erklärt, ist die Trockenheit für die Pflanzenwelt eine Belastung: im heimischen Garten und auf dem Balkon sollten Sie also fleißig gießen.

+++ Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen dann weiter an. Bis zu 28 Grad erwarten uns am Freitag, am Samstag wird die 30-Grad-Marke wieder geknackt. Allerdings könnte dann die Wetterlage kippen. In den Alpen steigt die Gewitterneigung, und auch über Franken und der Oberpfalz ziehen Wolken auf, es wird windig - und nachts kann es regnen.

+++ Dementsprechend kühlt es dann am Sonntag wieder deutlich ab. 18 bis maximal 25 Grad meldet der DWD, die Wolken nehmen zu. Mancherorts sind vereinzelte Regentropfen möglich.

