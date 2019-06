Her mit den Tipps: Wo gibt es das beste Eis in der Region?

NÜRNBERG - Es ist der bisher heißeste Tag des Jahres und die Franken lechzen nach einer Abkühlung. Was liegt da näher als ein leckeres Fruchteis oder eine Kugel cremiges Stracciatella? Wir wollen von Ihnen wissen, wo es das allerbeste Eis in der Region gibt. Sie haben einen absoluten Favoriten? Dann her damit!

Ausgefallene Sorten und erprobte Klassiker: Wer gerne Eis isst, wird in der Region fündig. Doch wo schmeckt es am besten? © dpa



Heute könnte der Hitzerekord in Franken geknackt werden - alle Ventilatoren sind an, sämtliche Schattenplätze sind besetzt und vor den Eisdielen bilden sich lange Schlangen. Doch wo gibt es in der Region das fruchtigste Zitroneneis oder den leckersten Spaghetti-Eisbecher? Wir wollen mit Ihrer Hilfe die beste Eisdiele in Franken und der Oberpfalz finden. Anschließend dürfen Sie in einem Voting entscheiden, wer den Titel "Die beste Eisdiele Nordbayerns" verdient hat. Im vergangenen Jahr haben die Nürnberger diese zehn Eisdielen zu ihren Favoriten in der Noris gewählt:

Nun sind wir auf Ihre Tipps gespannt: Senden Sie uns bis Donnerstag, 27.06.2019, um 18 Uhr eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und verraten Sie uns ihren Eisdielen-Geheimtipp. Bitte denken Sie daran, uns ein Foto der Eisdiele oder ein Bild ihres Lieblingseisbechers mitzusenden, damit ihr Tipp anschließend in unser Voting aufgenommen werden kann.

