Beim Eselrennen in Hersbruck ging es am Sonntag heiß her: 20 Vierbeiner gingen bei dem etwa einen Kilometer langen Parcours an den Start. Django's Nicki hieß am Ende der Sieger. Rund 3000 Besucher verfolgten das Spektakel im Rahmen des Altstadtfests bei strahlendem Sonnenschein. © Sportfoto Zink / WoZi