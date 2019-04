Bäume in Flammen: Mehrere Waldbrände nahe Hersbruck

HERSBRUCK/ENGELTHAL - Südlich von Hersbruck sind am Montag mehrere Waldstücke in Brand geraten. Am Nachmittag stand eine Fläche in der Größe von zwei Fußballfeldern in Flammen, am Abend entzündete sich dann ein weiteres Feuer.

Nachdem am Nachmittag bereits ein großes Waldstück gebrannt hatte, stieg am Abend erneut eine Rauchsäule über den Baumwipfeln südlich von Hersbruck auf. Foto: privat



Das erste Feuer entzündete sich am Nachmittag in einem Waldstück zwischen Leutenbach und Engelthal. Dort fraßen sich die Flammen auf einer erheblichen Fläche durch das Unterholz: Bis die Flammen gelöscht waren, brannte ein Fläche von etwa zwei Fußballfeldern ab - das sind über 14.000 Quadratmeter. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass sich das Feuer an einer weggeworfenen Flasche oder Glasscherbe entzündete.

Am Abend rückte die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz aus: Diesmal stand eine Rauchsäule über einem Waldstück zwischen den Ortschaften Engelthal und Weiher. Der Brand sei aber deutlich kleiner als das Feuer am Nachmittag, hieß es vonseiten der Polizei.

In der Region herrscht momentan durch die anhaltende Trockenheit generell hohe Waldbrandgefahr. Während der Ostertage waren bereits an mehreren Stellen kleinere und größere Feuer ausgebrochen.

