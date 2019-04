An einem Parkplatz an der Staatstraße 2162 zwischen Vorra und Artelshofen nahm die neu eingerichtete "Motorradkontrollgruppe" des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Dienstag viele Biker genauer unter die Lupe. In der Saison 2019 werden rund zwanzig Beamte die Zweirad-Kontrollen im gesamten Regierungsbezirk Mittelfranken durchführen. © Siegfried Fuchs