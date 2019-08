Mit viel Herz: Für Timo geht's weiter nach Großmeinfeld

Der Redakteur muss es heute mit dem heißesten Tag der Woche aufnehmen - vor 47 Minuten

ARTELSHOFEN - Heufrisch startet Timo seinen dritten Tag in Vorra. Das heutige Ziel Artelshofen liegt nicht weit entfernt. Deshalb macht der Wanderreporter einen Abstecher zum Windloch bei Großmeinfeld. Was das ist und was er noch alles erlebt, lesen Sie im Live-Ticker.

+++ So war Timos zweite Etappe nach Vorra +++

nn