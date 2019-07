Polizei greift 13-Jährige mit 1,7 Promille auf

Sie lag am Boden und musste sich übergeben - vor 1 Stunde

HERSBRUCK - In der Dienstagnacht hat eine Streife der Polizeiinspektion Hersbruck eine 13-Jährige aufgegriffen, die 1,7 Promille im Blut hatte.

Gegen 23.30 Uhr am Dienstag entdeckte eine Streife der Polizei Hersbruck ein Mädchen am Eisenbahnweg, das am Boden lag und sich mehrfach übergab. Ein Alkomattest brachte schließlich ein Ergebnis von über 1,7 Promille.

Das Mädchen wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht, von der sie schließlich von ihrer Tante abgeholt wurde.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei