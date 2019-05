Rechte Schmierereien an Hersbrucker Schule

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen - Mehrere hundert Euro Sachschaden - vor 26 Minuten

HERSBRUCK - Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Gebäudefassade einer Hersbrucker Schule beschmiert. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizei Mittelfranken wurden mehrere rechte Schriftzüge und Symbole an die Fassade des Schulgebäudes in der Happurger Straße geschmiert. Die Unbekannten haben sich wohl von Freitag auf Samstag, zwischen 0 Uhr und 11 Uhr, an der Hersbrucker Schule aufgehalten. Der entstandene Sachschaden beträgt nach erster Einschätzung einige hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernahm die Ermittlungen. Wer Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann oder sonst etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Nummer des Hinweistelefons lautet 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek