18-Jähriger überfällt Frau und belästigt sie sexuell

Opfer erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus - vor 26 Minuten

HERZOGENAURACH - Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag eine Frau in Herzogenaurach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) überfallen und sexuell belästigt. Anwohner kamen dem Opfer zu Hilfe und konnten durch ihr beherztes Eingreifen auch den Täter festhalten, bis die Polizei vor Ort war.

Die Frau war gegen 2.30 Uhr am Sonntag zu Fuß in der Straße Am Hirtengraben unterwegs, heißt es in einem Bericht der Polizei. Ein Unbekannter verfolgte sie dabei. Plötzlich packte der Mann die Frau und hielt sie fest. Es kam zur sexuellen Belästigung. Als sich das Opfer wehrte und laut um Hilfe rief, stieß der Täter die Frau zu Boden. Sie zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Anwohner kamen ihr zu Hilfe und verständigten die Polizei sowie den Rettungsdienst.

Die Helfer konnten den Tatverdächtigen festhalten, bis die Polizei eingetroffen war. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Die Frau kam mit einem Krankenwagen in die Klinik.

Die Kriminalpolizei in Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter ein. Der junge Mann befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

