Die Sanierungsarbeiten im denkmalgeschützten Seelhaus am Kirchenplatz in Herzogenaurach schreiten voran. Wir haben uns umgesehen.

Ein Hauch von Sportschule Malente in Franken: Die DFB-Auswahl, immerhin dreifacher Fußball-Europameister, wird für die Europameisterschaft 2020 ihr Lager in Herzogenaurach aufschlagen - vor den Toren des Ausrüsters adidas. Wir zeigen, worauf sich Sané, Neuer und Co. freuen dürfen!