Bub in Herzogenaurach angefahren

Unfall mit Siebenjährigem in der Straße Zum Flughafen - vor 49 Minuten

HERZOGENAURACH - Eine Vollbremsung hat nichts mehr genützt: Ein siebenjähriger Junge angefahren und leicht verletzt worden.

Der Bub wollte am Mittwochnachmittag an der Ecke zur Plonergasse die Straße Zum Flughafen überqueren. Er betrat die Fahrbahn just, als der Pkw aus nördlicher Richtung kam. Dessen 39-jähriger Autofahrer bremste sofort, konnte aber einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern.

Das Kind wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt und konnte an Ort und Stelle vom Rettungsdienst versorgt werden. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

