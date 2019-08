Kontrolle über Auto verloren

ZENTBECHHOFEN - Zu einem Totalschaden kam es am Samstag in den Mittagsstunden zwischen Höchstadt und Zentbechhofen.

Unfall im Wald. © Paul Neudörfer



Ein 18-jähriger befuhr mit seinem Wagen die Staatsstrasse von Höchstadt in Richtung Zentbechhofen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen kam von der Strasse ab und landete im Wald. Dabei wurden auch etliche Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Der 18–Jährige kam mit erheblichen Verletzungen in die Klinik Bamberg. Die Feuerwehren aus Zentbechhofen und Greuth/Förtschwind bargen das zerstörte Auto aus dem Wald. Fast zwei Stunden war die Staatsstraße deshalb gesperrt.