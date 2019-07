Nach Sturz aus Riesenrad: Open-Beatz-Besucher gestorben

31-Jähriger war am Samstagabend aus dem Riesenrad gefallen - vor 25 Minuten

HERZOGENAURACH - Der 31-jährige Mann, der am Samstagabend beim Musikfestival Open Beatz aus dem Riesenrad gestürzt war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Der tragische Unfall ereignete sich am Samstagabend auf dem Open-Beatz-Festival im Herzogenauracher Ortsteil Höfen (Landkreis Erlangen-

Höchstadt). Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte dort ein 31-Jähriger aus dem Fahrgeschäft in die Tiefe und zog sich dabei zunächst lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Mann wurde notärztlich behandelt und in eine Klinik gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen in der Nacht zum Sonntag.

Die Ermittlungen zur Unfallursache, durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen, dauern an.

Nachdem der Tod des Mannes am Sonntagvormittag bekanntgegeben wurde, teilte der Veranstalter des Festivals auf Facebook mit, dass der für Sonntag geplante Start des Vorverkaufs für das kommende Jahr auf den 24. Juli verlegt wird.