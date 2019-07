Mit einem feierlichen Gottesdienst in St. Magdalena ist das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Hemlut Hetzel gefeiert worden. Hier die Bilder:

Nicht nur die Freiwillige Feuerwehr ist am Freitagabend gegen 18 Uhr feierlich eingezogen zur Sommerkirchweih in Herzogenaurach. Um 19 Uhr folgte dann sogleich der Anstich durch Bürgermeister German Hacker.

Die Sanierungsarbeiten im denkmalgeschützten Seelhaus am Kirchenplatz in Herzogenaurach schreiten voran. Wir haben uns umgesehen.

Ein Hauch von Sportschule Malente in Franken: Die DFB-Auswahl, immerhin dreifacher Fußball-Europameister, wird für die Europameisterschaft 2020 ihr Lager in Herzogenaurach aufschlagen - vor den Toren des Ausrüsters adidas. Wir zeigen, worauf sich Sané, Neuer und Co. freuen dürfen!