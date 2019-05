Allerlei ökologisch produzierte Produkte gab es am Sonntag beim Ökofest in Herzogenaurach zu bestaunen. Auf die Besucher wartete außerdem ein buntes Programm mit musikalischer Unterhaltung.

Am Samstagabend zog es die Herzogenauracher in ihre Kneipen. Dort stieg das legendäre Spring-Break-Festival, an dem insgesamt 13 Lokale teilnahmen. Bei Livemusik und kühlen Getränken genossen die Besucher den Abend.