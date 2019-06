Fotoboxen kennt fast jeder, vor allem auf Hochzeiten und beim Feiern kommen die Automaten mit dem Selbstauslöser zum Einsatz, um witzige Spaßbilder zu knipsen. Ein PR-bewusster Anbieter für Haustierbedarf stellte sich die Frage, warum darauf nur Menschen zu sehen sein sollten - und schickte kurzerhand einen Fotobox-Bulli für Hunde auf Tour. Am Mittwoch hat der Wau-o-Mat Halt in Nürnberg gemacht - hier kommen die Bilder!

