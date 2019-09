Hilfloser Mann auf Parkbank: Polizei sucht mit Foto

ASCHAFFENBURG - Völlig hilflos und dement wurde ein Mann auf einer Parkbank in Aschaffenburg entdeckt. Er wird seit einer Woche im Krankenhaus behandelt - doch noch immer ist unklar, wer der Unbekannte eigentlich ist. Nun hat die Polizei ein Foto veröffentlicht.

Mit diesem Foto hofft die Polizei, die Identität des etwa 60-jährigen Mannes herauszufinden, der am vergangenen Dienstag hilflos auf einer Parkbank in Aschaffenburg gefunden wurde. Foto: Foto Polizei



Seit nun schon über einer Woche wird der unbekannte Mann in einem Krankenhaus behandelt, seine Identität ist noch völlig unklar, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Eine Streife der Polizei Aschaffenburg hatte ihn am vergangenen Dienstag gegen 22 Uhr auf einer Parkbank am Agathaplatz in Aschaffenburg entdeckt.

Die Einsatzkräfte hätten bundesweit bereits alle Vermisstenfälle abgeglichen, keine davon traf auf den Mann zu. Umso mehr Hoffnung ruht nun auf die Bevölkerung: Am Mittwoch haben die Beamten ein Lichtbild veröffentlicht, mit dem sie Hinweise erbeten. Der Unbekannte selbst gab an, dass sein Vorname Lutz sei und nannte mehrfach die Orte Weißenburg und Bayreuth.

Die Beamten beschreiben den Mann wie folgt:

- Der Mann ist etwa 60 Jahre alt und ein gepflegtes Aussehen.

- Er trägt einen Oberlippenbart und eine Brille.

- Er gibt an, dass sein Vorname Lutz sei und nennt mehrfach die Orte Weißenburg und Bayreuth.

- Außerdem sei seine Frau Ilse vor rund elf Jahren an Krebs gestorben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

