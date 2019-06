Achtung Lebensgefahr: Baden ist schön, aber auch gefährlich

LANDKREIS ROTH - Baden und Schwimmen im Main-Donau-Kanal ist schön, aber auch gefährlich. Darauf weist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Nürnberg hin.

Beim Baden im Kanal ist Vorsicht geboten (Symbolbild). Foto: Ralf Hirschberger/dpa



Der Verkehr großer Güter- und Fahrgastschiffe sowie Strömungen und Turbulenzen in der Nähe von Schleusen stellen Gefahren für Badende dar. Deshalb ist das Baden im Main-Donau-Kanal in besonders gefährlichen Bereichen, wie in der Nähe von Schleusen, Brücken, Liegestellen und Häfen, generell verboten.

Dort, wo auf freier Strecke gebadet werden darf, appelliert das Wasser-straßen- und Schifffahrtsamt an die Vernunft der Badegäste: Abstand halten zu Binnenschiffen, denn diese können nicht ausweichen, Vorsicht bei Wellen und Strömungen; diese werden leicht unterschätzt. Das Springen von Brücken ist verboten, denn Treibhölzer schweben vielfach nicht sichtbar unterhalb der Wasseroberfläche und stellen ein hohes Risiko dar.