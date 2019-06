Allersberg: Mit fast 3 Promille in den Zaun gekracht

ALLERSBERG - Mit fast drei Promille intus verursachte eine 44-Jährige am Mittwochabend einen Unfall mit Schaden in Höhe von zirka 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Frau war mit ihrem Pkw in der Heckelstraße Richtung Vorstadt unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links über den Bordstein in einen angrenzenden Zaun prallte, um anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen zu kommen.

Bei der Unfallaufnahme machten die Polizisten Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,88 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Die Folgen dieser Fahrt sind eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Verlust der Fahrerlaubnis und zwei beschädigte Gartenzäune.

