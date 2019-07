Auto brennt auf der A9 bei Hilpoltstein völlig aus

Rauchsäule über der Autobahn und rund 22.000 Euro Sachschaden - Niemand verletzt - vor 32 Minuten

HILPOLTSTEIN - Am Donnerstagnachmittag geriet ein Auto auf der A 9 in Brand. Der Wagen brannte völlig aus. Während der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der A9 bei Hilpoltstein brannte am Donnerstagnachmittag ein Auto vollständig aus. © Andrea Stritzke

Auf der A9 bei Hilpoltstein brannte am Donnerstagnachmittag ein Auto vollständig aus.

Das Auto war auf der A 9 in Richtung Nürnberg unterwegs, als das Feuer ausbrach. Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Hilpoltstein. Das Auto brannte völlig aus, über der Autobahn stieg eine dicke Rauchwolke in den Himmel.

Die Feuerwehren Hilpoltstein und Meckenhausen waren mit mehreren Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften vor Ort und mussten neben dem Fahrzeug auch einen Anschluss-Brand im Grünstreifen löschen.

Verletzte gab es nicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 22.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

