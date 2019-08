Ein Mann hat am Donnerstagabend in Hilpoltstein seinen Vermieter mit einer Metallstange attackiert. Der 39-Jährige schlug immer wieder auf den Mann ein. Als die Polizeistreife eintraf, ging er in Angriffsstellung. Nachdem ein Warnschuss und der Einsatz von Pfefferspray wirkungslos blieben, schoss ein Polizist in ein Bein des Mannes. Der Angreifer wurde daraufhin festgenommen.