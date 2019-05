Bewegt durch den Sommer: Fitnesstag am Rothsee

HILPOLTSTEIN - Pünktlich zum Muttertag am 12. Mai findet zum neunten Mal der Fitnesstag am Seezentrum Heuberg am Rothsee statt. Ob zu Wasser oder an Land, mit oder ohne Sportgerät – aktiv zu sein und dabei Freude zu haben ist gar nicht so schwer. Wie das geht und welche Sportaktivitäten derzeit hoch im Kurs stehen, zeigen am kommenden Sonntag ab 11 Uhr zahlreiche Fitnesstrainer und Aussteller.

Freuen sich auf einen sportlichen Muttertag: Kajaklehrer Franz Wimmer, Karin Köstler vom Amt für Kultur und Tourismus Hilpoltstein, Anke Freiman (Leiterin der Tourist-Information der Stadt Roth), Elke Seidel und Cansu Soganci vom Kultur- und Tourismusbüro Allersberg (v. l.). © Foto: Jeanette Hecker



Gesundheit – Ernährung – Bewegung, das sind die drei Themen, die dort genau unter die Lupe genommen werden. Um am Strand auch figurentechnisch glänzen zu können, gilt es in diesem Jahr einige Sporttrends zu entdecken.

Vielzahl an Sportangeboten

Über 60 Angebote kann man am Fitnesstag kennenlernen und vor allem: Ausprobieren! Das Programm bietet die Möglichkeit, ohne Hemmschwellen und kostenfrei in neue Sportaktivitäten reinzuschnuppern. Mit dabei werden auch Seelandkönigin Katharina Strobel und Vertreter der Stadt Roth, des Marktes Allersberg und der Stadt Hilpoltstein sein. Fitnesslehrer Gerhard Ellinger zeigt um 13 Uhr wie man mit dem "Waterstick" richtig trainiert. Brigitte Kayser nimmt auf einen Frühlingsspaziergang der besonderen Art mit und Anita Grabendorfer von Indian Balance weist Neugierige am späten Nachmittag ein, wie man seinen Körper im Einklang mit der Seele richtig bewegt.

Natürlich gibt es auch Angebote auf dem Wasser auszuprobieren. Wer einmal in einem Drachenboot "zur See" gehen möchte, ist um 14.30 Uhr zu diesem Abenteuer herzlich eingeladen. Auch Franz Wimmer von der VHS Roth weiß wie man sich zu Wasser fortbewegen kann. Vergess’ den Stress — komm’ wir paddeln!", motiviert er und leitet Interessierte in den Umgang mit dem Kajak an. Interessierte können hierzu auch einen Kurs am Rothsee besuchen.

Auch auf die richtige Ernährung gilt es zu achten. Hierzu zeigen Aussteller wie man leckere Smoothies zubereitet und auf was in einer gesunden Küche zu achten ist. Wie sportlich man im Alter noch sein kann, lässt der Seniorenbeauftragte der TSG 08 Roth erproben. In einem Geschicklichkeits-Parcours kann man mit einem Alterssimulationsanzug seine Fitness unter erschwerten Bedingungen testen.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Irish Magic, die Glühwürmchen von der TSG 08 Roth und American Tribal Style sind nur drei der zahlreichen Tanzgruppen, die mit Showeinlagen begeistern werden. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben. Ab zehn Jahren darf man sich beim Bogenschießen ausprobieren. Damit man 18.30 Uhr beim Lachyoga, der letzten Aktion des Tages, mit der Sonne um die Wette strahlen kann, hoffen die Veranstalter auf regenfreies Wetter.

