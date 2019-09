Böllersalven und Dudelsack-Musik: Wie in früheren Zeiten

In Heideck fand ein zweitägiges Mittelalter-Spektakel statt. - vor 1 Stunde

HEIDECK - "Achtung"! Aufgelegt! Gebt Feuer!" Ohrenbetäubende Böllersalven hallen über die Wiese hinter dem Heidecker Lindwurmbräu. Die Markt Erlbacher "Oppidum"-Feuerschützen tun kund: Das zweitägige Mittelalter-Spektakel ist eröffnet.

Natürlich durfte beim Mittelalter-Spektakel auch die entsprechende musikalische Umrahmung nicht fehlen. Hier sind es Dudelsacktöne. © Foto: Manfred Klier



Von Jürgen Lehner organisiert haben Barden, Schausteller, Trommler, Musikanten, Handwerker und Händler die Wiese in eine mittelalterliche Zeltstadt verwandelt. Aus Aschaffenburg bis Neuburg an der Donau sind sie gekommen. Wie Gerald Waldmüller, der Chef des Heidecker Trommlerhaufens berichtet, kennt man sich bereits von vielen gemeinsamen Veranstaltungen, denn seine Gruppe ist schon 21 Jahre aktiv.

Schwer sei es deshalb nicht gewesen, Beteiligte zu finden. Im Gegenteil, etliche Gruppen mussten aus Platzmangel abgewiesen werden. Sogar die "Likedeeler", angeblich aus der Zeit des Seeräubers Claus Störtebeker, sind dabei. Nicht nur die Großen, sondern auch viele Kinder zeigen sich in historischer Tracht.

An vielen Stellen lodern Lagerfeuer, teils mit Suppenkesseln darüber. Deftige Mahlzeiten gibt es in der angrenzenden Gaststätte "Lindwurmbräu". Dort werden auch Wein und Bier ausgeschenkt. Dabei gilt die Kreuzerwährung. Wer ein Mufflonfell oder einen Fuchsschweif kaufen möchte, kann das per Geisterzahlung tätigen. Gemeint ist die Scheckkarte. Auch ein zwischenzeitlicher Regenschauer und kühle Temperaturen tun dem Spektakel keinen Abbruch.

Bürgermeister Ralf Beyer dankt den Ausrichtern des Festes, dem nach seinen Worten, hoffentlich noch weitere folgen mögen. Aber dann wird der Bürgermeister festgenommen, des Kuhdiebstahls bezichtigt und vor das Tribunal geführt. Nach mittelalterlicher Sitte kämpfen Anklage und Verteidigung im Faustkampf das Urteil aus. Die Verteidigung siegt, und der Heidecker Bürgermeister Ralf Beyer wird zu Ritter Ralf, der Starke geschlagen.