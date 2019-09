Darm von Schaschlikspieß durchlöchert : Bulldogge stirbt

Rassehund fraß spitzen Gegenstand beim Gassigehen - vor 48 Minuten

HILPOLTSTEIN - Ihren letzten Spaziergang bezahlte eine französische Bulldogge in Hilpoltstein mit dem Leben. Nachdem der Hund den spitzen Gegenstand beim Gassigehen gefressen hatte, starb er mehr als eine Woche später an inneren Verletzungen.

Am Sonntag, den 25. August, ging die 29-jährige Besitzerin der Französischen Bulldogge auf einer geteerten Straße auf der "Rother Höhe" mit ihrem Hund in Richtung Kanal Gassi. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Frau auf dem Rückweg, dass ihre Hündin scheinbar etwas gefressen hatte. Mitten in der Nacht übergab sich die Hündin mehrmals, so dass ihr Frauchen am Montag den Tierarzt aufsuchte.

Da sich ihr Zustand trotz Medikamenten nicht verbesserte, brachte die Besitzerin das Tier am Dienstag erneut zum Tierarzt. Dieser überwies die 29-Jährige mit ihrer Hündin in die Tierklinik, wo festgestellt wurde, dass ein großer dicker Schaschlikspieß den Darm durchlöcherte, so dass die Hündin in der Nacht zum 3. September starb. Ob dieser Schaschlikspieß bewusst deponiert wurde oder zufällig am Weg lag, kann laut Polizei nicht abschließend bestimmt werden. Der Schaden, der der Frau durch den Tod ihres Rassehundes entstanden ist, beläuft sich auf 1700 Euro.

