Ist es nicht der beste Morgen des Jahres? Aber sicher! Am Burgfest-Montag pilgern traditionell die Massen zum Festzelt. Ab 5 Uhr morgens bildet sich eine Schlange vor dem Zelt, um 7 Uhr wird es geöffnet. Dann heißt es: Jagd auf den besten Tisch!

Der Burgfest-Sonntag in Hilpoltstein wurde auch dieses Jahr wieder mit viel Prunk und Tradition gefeiert. Besonders bejubelt wurde die Pfalzgräfin, die ihrem historischen Vorbild Dorothea Maria zu Ehren an ihrem "Volk" vorbei ritt. Zelebriert wurde das alles mit Gaukeleien, Kundgebungen und viel Gewinke - ganz wie damals im Mittelalter.

Das Hilpoltsteiner Burgfest erreichte am Sonntag seinen Höhepunkt: Beim Festspiel mit Einzug der Pfalzgräfin herrschte mittelalterliches Flair am Marktplatz. Neben zahlreichen Teilnehmern in traditionellen Gewändern und mehreren Musikgruppen waren auch Rösser und Gespanne mit dabei.