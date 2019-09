Ein gigantischer Ausklang des Sommers in Hilpoltstein

Mit "Sommer Lounge" und "Sommer End Party" das Ende der warmen Zeit gefeiert.

HILPOLTSTEIN - Der August geht, der Sommer bleibt. Dabei haben die Hilpoltsteiner wirklich alles getan, um die warme Jahreszeit gebührend zu verabschieden, denn am Samstag haben sie wieder ihre "Sommer End Party" gefeiert.

Auf dem Hilpoltsteiner Marktplatz gab es während der „Sommer End Party“ kein Durchkommen mehr, so viele junge Menschen bereiteten dem Sommer einen stimmungsvollen Abschied. Während es in den vergangenen Jahren bei den „Sommer-End–Partys“ oftmals ekelhaft frisch war, wurde es diesmal ein richtiger lauer Abend. © Foto: Tobias Tschapka



Hunderte, überwiegend jugendliche Besucher ließen es am Abend auf dem Marktplatz ordentlich krachen. Zu den wummernden Bässen und den heißen Rhythmen der DJs Matt Kowalski und Porn B wurde bis spät in die Nacht getanzt. Die Fassaden wurden ebenso wie der gesamte Platz in flackerndes, buntes Licht getaucht, und die DJ-Bühne vor dem Rathaus verschwand wie die engagiertesten Tänzerinnen und Tänzer direkt davor regelmäßig in dichten Kunstnebelschwaden.

Die Party begann schon am Nachmittag, als auf der Försterwiese wieder die "Sommer-Lounge" zum Entspannen und Verweilen einlud. Vor allem viele Familien machten mit ihren Kindern von diesem Angebot der Stadt Gebrauch und breiteten auf dem Rasen ihre Picknickdecken aus. Für die vielen Besucher standen auch Liegestühle bereit, auf denen man das traumhaft schöne Spätsommerwetter richtig genießen konnte.

TOBIAS TSCHAPKA E-Mail