Es dröhnte und vibrierte: Mit göttlichem Beistand am Lenker

Beim Motorrad-Gottesdienst am Auhof gab's den Segen vom Diakon.

AUHOF - Es dröhnt und vibriert am Auhof bei Hilpoltstein, und zwar in zigfacher Ausführung. Der Grund sind zirka 160 Motorradfahrer aus der Region. "Sie kommen von überall her, von oben und von unten", erzählt Petra Groß, Mitarbeiterin des Auhofs: "Alle sind eingeladen."

Beim Motorrad-Gottesdienst am Auhof bei Hilpoltstein gab es den Segen für die neue Biker-Saison. Die Motorradfahrer sollen mit göttlichem Beistand in den Sommer starten. © Foto : Jeanette Hecker



Dem Aufruf folgen viele, viele. Unter anderem haben sich die Männer und Frauen vom "Motorradclub Roadeagles MC" aus Solar in ihre Lederkluft geworfen.

Hupend auf einem Yamaha-Roller kommen Diakon Bernd Grünauer und Gerhard Lechner, Diakon und Seelsorger vom Auhof, angefahren. Sie holen die Besucher zum Gottesdienst ab. Gemeinsam fahren die Zweiradliebhaber zum Erlebnisbauernhof des Auhofs. Dort, zwischen Eselwiese und Ponyweide, findet eine Andacht statt. Anschließend folgt die Segnung.

Segen und ein kleines Andenken

Musikalisch begleitet durch den Chor Gospelvoices segnet Grünauer einen nach dem anderen mit Weihwasser. Dazu gibt es stärkende Worte für die kommende Biker-Saison. Zum Andenken bekommen die Teilnehmer ein Bändchen, das sie sich zur Erinnerung an ihre Maschinen binden können.

Dadurch lässt sich auch an so manchem Lenker erkennen, dass sich der Fahrer schon öfter den Segen am Auhof abgeholt hat: Bereits zum siebten Mal findet das Fest statt.

Andere wiederum sind neu mit dabei. Auch die Jüngsten sitzen eng umschlungen, meist hinter ihren Vätern, auf einem brummenden Gefährt. Egal mit welcher PS-Zahl man unterwegs ist, Segen für eine gute Fahrt gibt es für alle: So erhält auch der Fahrer eines elektrischen Rollstuhls göttlichen Beistand durch Grünauer.

Wetter war wohlgesonnen

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass am Motorradgottesdienst am Auhof ganz schön was los ist. Auch das Wetter war den Anwesenden wohlgesonnen. So kann einem sicheren und unfallfreien Motorradjahr 2019 wohl nichts mehr im Wege stehen.

