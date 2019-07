Freude mehren und Ärger wehren in Hilpoltstein

Die Ausgabe der Burgfestkostüme wird heuer entzerrt und von der Verlosung entkoppelt - vor 22 Minuten

HILPOLTSTEIN - Über das Prozedere rund um die Ausgabe der Burgfestkostüme machen sich die Verantwortlichen der Hilpoltsteiner Kleiderkammer schon seit Jahren so ihre Gedanken. Lange Wartezeiten sorgten immer wieder für Unmut. Unter anderem.

Die neue Kleiderkammerchefin Christine Kronast-Sinabell (links) hat die Hand ans Schnittmuster der Kleiderausgabe angelegt. Und auch Barbara Billmaier ist als Vorsitzende des Burgfestausschuss überzeugt vom neuen Konzept. © Foto: Jürgen Leykamm



Die neue Kleiderkammerchefin Christine Kronast-Sinabell (links) hat die Hand ans Schnittmuster der Kleiderausgabe angelegt. Und auch Barbara Billmaier ist als Vorsitzende des Burgfestausschuss überzeugt vom neuen Konzept. Foto: Foto: Jürgen Leykamm



2018 bescherte eine große Hitzewelle dem Zeremoniell noch größeres Ungemach. Daraufhin wurde beschlossen: Jetzt ist Schluss! Der Ablauf ist nun entzerrt und damit für alle Beteiligten erleichtert worden. Wichtigste Neuerung: "Trennung des Losverfahren von der eigentlichen Kostümausgabe für die Erwachsenen", erläutert die neue Kleiderkammerchefin Christine Kronast-Sinabell. Die Lose werden am Dienstag, 23. Juli, von 17 bis 20 Uhr ausgegeben.

Wartende brauchen Geduld

Und zwar nicht mehr im Freien, sondern im Foyer der ehemaligen Mädchenschule. Eine Änderung, die der Hitze des Vorjahrs geschuldet ist. Dabei habe die bisherige Handhabung durchaus ihren Charme gehabt, wie Barbara Billmaier als Vorsitzende des Burgfestausschusses betont. Doch alles Flair verschwindet, je höher das Thermometer klettert. Vor allem, wenn die Temperaturen über Stunden ausgehalten werden müssen, während sich die Wartenden in Geduld zu üben haben.

Von der brauchte man bisher viel. Die Vergabe der Lose musste ja erst völlig abgeschlossen sein, bevor das erste Kostüm ausgegeben werden konnte. Denn diese Ausgabe erfolgt in numerischer Losreihenfolge. Wer die eins auf dem Zettel stehen hatte, durfte als erster aussuchen. Also hieß es: Warten!

Und dann war ja noch nicht sicher, ob man überhaupt ein Kostüm bekam. Im schlimmsten Fall konnte das dazu führen, dass ein williger Burgfestteilnehmer um fünf Uhr nachmittags zum Losverfahren eilte, um dann ohne historisches Gewand um elf Uhr nachts wieder enttäuscht nach Hause zu gehen. "Solche Frustrationen wollen wir künftig vermeiden", so Kronast-Sinabell. Deswegen also jetzt die Trennung zwischen Losvergabe und Kleiderausgabe.

Losverfahren leicht geändert

Auch das Losverfahren hat sich leicht verändert. Die Beteiligten erhalten ihre Losnummer nicht mehr auf den Handrücken gemalt, sondern werden mit Namen auf einer Liste geführt, was die Zuordnung effizienter gestalten soll.

Eine ebensolche Optimierung erhofft man sich bezüglich der Ausgabe der Kleider, die heuer am Montag, 29. Juli, ab 17 Uhr stattfindet. Genauere Zeitangaben gibt es ab Donnerstag, 25. Juli: in der Presse, auf der Internetseite der Stadt und dem Aushang der Kleiderkammer. Bei der Kleiderausgabe hat sich indes die Lokalität geändert: Sie geht nun im kühleren ersten Stock über die Bühne.

Eine weitere wichtige Änderung stellt der Tausch der Ausgabezeitpunkte für Erwachsene und Kinder dar. Die sind heuer erst nach den Älteren dran und zwar am Dienstag, 30. Juli, 13.30 Uhr, wenn die Verlosung startet – im Anschluss, gegen 14 Uhr, werden die Kinderkostüme gleich ausgegeben. Der Tausch habe vor allem einen psychologischen Effekt, so Kronast-Sinabell. Es könnten zwar alle Kinder mit Kleidung versorgt werden, nicht aber alle Erwachsene. Bislang also konnte es passieren, dass der Nachwuchs ein Kostüm erhielt, die Eltern kurz darauf aber leer ausgingen. Dann war guter Rat teuer.

Nicht ärgern, sondern freuen

Nun bliebe mehr Zeit für die Familien, sich auf die Situation einzustellen. Töchter und Söhne könnten im Fall des Falles dazu ermuntert werden, "bei den Nachbarskindern oder einer der Kindergruppen mitzulaufen."

Den Weg der Veränderungen begann man bereits im vergangenen Jahr einzuschlagen. Damals lautete der Beschluss, den Termin für die Ausgabe an Personen mit Nutzungsrecht vorzuziehen. Das wird auch heuer so gehandhabt. Er ist bereits für Dienstag, 16. Juli, ab 16 Uhr vorgesehen. Auf dieses Weise verfügen die Empfänger über mehr Zeit, um an den Kleidern etwas abzuändern. Mit dem neuen Schnittmuster für die Kleiderausgabe hofft man, die richtigen Emotionen bei den Empfängern zu wecken. Denn die "sollen sich aufs Burgfest freuen und sich nicht über die Kleiderausgabe ärgern," so Barbara Billmaier.

JÜRGEN LEYKAMM E-Mail