Trotz bedecktem Himmel waren die Außentemperaturen am Samstag warm genug für das Freibadfest in Thalmässing. Das Event ist aus dem Veranstaltungskalender der Marktgemeinde nicht wegzudenken. In diesem Jahr planschten die Besucher unter anderem mit bunten Schwimmnudeln, Taucherbrillen und einem gigantischen Flamingo durch die Becken. © Tobias Tschapka