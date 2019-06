Am Dienstag rollte ein Hausboot durch Hilpoltstein. Das Wassergefährt eines privaten Besitzers wurde von einem Traktor durch die Innenstadt transportiert. Die Polizei eskortierte die Fahrt zum Kanal. Dort angekommen dauerte es noch einmal eine gute halbe Stunde, bis das Boot mit der Zuhilfenahme eines noch größeren Traktors behutsam ins Wasser gelassen werden konnte.

Bei ihrem Tag der offenen Tür führten die Floriansjünger aus Hilpoltstein vor, was sie so alles drauf haben: In einer Schauübung musste ein Auto dran glauben. Die Retter holten mit Schere und Spreizer einen "Verletzten" aus dem Wagen, der dort nach einem "Unfall" hinter dem Steuer "eingeklemmt" war. Kinder konnten ihr Geschick beim Wasserspritzen ausprobieren und ein spezielles Theaterstück gabs auch.