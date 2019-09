Unter Anleitung von Gruppenführer Markus Zapp wagt sich Christian Geyer an die Rettungsschere und sagt der Karosserie eines Kleinwagens den Kampf an. Auch die einzelnen Schritte eines Brandeinsatzes können die Besucher bei einer Übung hautnah mitverfolgen. Und wer sich zum Einsatz in Chemikalienschutzanzüge zwängt, muss nachher gründlich gesäubert werden. Die Dekon-Gruppe Landkreis-Süd demonstriert, wie es richtig geht.