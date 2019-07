Kartonage statt Takelage im Thalmässinger Freibad

"An mein Boot lass’ ich nur Pappe und Gaffa-Tape!" Getreu dieser Devise stachen die Kapitäne in See – nicht wissend, ob ihr Wassergefährt das rettende Ufer erreichen würde. Einige Exemplare lösten sich noch während des Einsatzes in ihre Bestandteile auf. Ein Spaß war’s allemal. © Foto: Tobias Tschapka