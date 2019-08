Keine Durchfahrt und Tschüss Sommer in Hilpoltstein

Hilpoltstein lädt zur "Sommer End Party" auf Försterwiese und Marktplatz ein - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Für die "Sommer End Party" wird am Samstag, 31. August, ab 13 Uhr der Marktplatz gesperrt, bis zum Hotel Schwarzes Roß. Die Siegertstraße ist im Gegenverkehr befahrbar. Für den Aufbau werden am vorhergehenden Freitag, ab 12 Uhr, einige Parkplätze auf dem Marktplatz benötigt.

Bei der Sommer End Party verwandelt sich der Hilpoltsteiner Marktplatz alljährlich in eine riesige Partymeile. © Foto: Tobias Tschapka



"Hoffentlich mal in schön", sagt Mareike Ibinger vom Amt für Kultur und Tourismus über die diesjährige "Sommer End Party" in Hilpoltstein. Damit meint sie natürlich nicht die Veranstaltung, sondern das Wetter: In den vergangenen Jahren war das nicht das allerbeste für die Open-Air-Party auf dem Marktplatz und auf der Försterwiese.

Chillen auf Liegestühlen

Dort herrscht ab 16 Uhr Chillstimmung auf den Liegestühlen. "Für Jung und Jünger", sagt Ibinger, denn die Kleinen können auf dem Spielplatz toben, falls sie nicht mit ihren Eltern zur Musik der Hilpoltsteiner "Allstar DJs" tanzen wollen. Wen Ulrich Planer um sich sammelt, ist noch offen, aber die Stilrichtung soll elektrisch-entspannt sein. Mit Fingerfood Freiluftbar wird der letzte Augusttag bis 20.30 Uhr gefeiert.

Wer will, kann dann weiterziehen zum Marktplatz, wo ab 19.30 Uhr die Hilpoltsteiner DJs PornB und Mat Kowalski Elektro und Hip-Hop auflegen. Wer sich hungrig getanzt hat, wird beim RibWich-Foodtruck fündig, 1601 und Post helfen beim Durstlöschen. Bis 23.30 Uhr wird gefeiert. Und Ibingers Wunsch wird anscheinend erhört: Sonne satt und bis zu 30 Grad soll es am kommenden Samstag haben. Perfekt, um den Sommer ausklingen zu lassen.

