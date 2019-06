Kleintransporter brennt bei Allersberg: A9 mehrere Stunden gesperrt

Die Einsatzkräfte gaben Wasserflaschen an die wartenden Autofahrer aus - vor 7 Minuten

ALLERSBERG/HILPOLTSTEIN - Zwischen Hiltpoltstein und Allersberg brannten am Sonntagnachmittag ein Kleintransporter und der Mittelstreifen der Fahrbahn. Die A9 wurde im Zuge der Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau, verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Fahrzeugbrands war laut Polizei ein technischer Defekt. © Pressefotografie Andy Eberlein



Die Ursache des Fahrzeugbrands war laut Polizei ein technischer Defekt. Foto: Pressefotografie Andy Eberlein



Auf der A9 Richtung München ist am Sonntagnachmittag ein roter Kleintransporter ausgebrannt, im Zuge der Löscharbeiten musste die A9 in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung München auf der Höhe von Allersberg. Die Ursache des Brands war vermutlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei brannten das Führerhaus des Transporters sowie Teile des Mittelstreifens. Der Fahrer konnte rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt. Ein Notruf ging um 15 Uhr bei den Beamten ein. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich während der Lösch- und Räumungsarbeitenlange Staus. Nach etwa einer Stunde wurde die Gegenfahrbahn wieder freigegeben, die A9 in Fahrtrichtung München blieb allerdings mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr löschte den Brand und Helfer der DLRG waren vor Ort und verteilten Getränke an die wartenden Autofahrer.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lip