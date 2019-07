Live vom Challenge: BR-Fernsehen auf der Langstrecke

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Event erstmals fast in voller Länger - vor 53 Minuten

MÜNCHEN/ROTH - Mit der nahezu vollständigen Live-Übertragung geht erstmals auch das BR-Fernsehen beim Challenge auf die Langstrecke. Es überträgt den Challenge am Sonntag zwischen 6.15 und 15.30 Uhr mehr als acht Stunden live.

Der Bayerische Rundfunk (hier im Bild die Zentrale in München) überträgt den Challenge Roth 2019 erstmals fast in kompletter Länge live im Fernsehen. © Felix Hörhager/dpa



Die Moderatoren Julia Büchler und Markus Othmer sowie die Kommentatoren Thomas Klinger und Tobias Barnerssoi begleiten den Wettkampf im Fernsehen. Im Radio gibt es regelmäßige Live-Einblendungen bei B5 aktuell. Bayern 3, der Medienpartner des Challenge Roth, berichtet ganztags regelmäßig über die Stimmung entlang der Strecke.

In der Woche vor dem Startschuss ist eine breite Vorberichterstattung geplant. Ein Höhepunkt im BR Fernsehen ist eine "Abendschau" live aus Roth am Freitag, 5. Juli, mit Interviews mit Top-Startern. Als Medienpartner sorgt Bayern 3 mit einem Unterhaltungsprogramm für Stimmung. Am Freitag ab 19.30 Uhr steigt auf dem Rother Marktplatz die Triathlon-Party mit der Bayern 3 Band, ab 23 Uhr übernimmt DJ Tonic.

Am Solarer Berg und im Stadion

Am Samstag ab 19.30 Uhr wird in Heideck mit der Countdown-Party auf das Großereignis eingestimmt. Am Wettkampf-Sonntag ist der Sender neben der Live-Berichterstattung am Solarer Berg mittendrin. Ab 8 Uhr heizen Sportreporter André Siems und Bernd-Uwe Gutknecht ein. In diesem Jahr gibt es dabei eine Premiere: Erstmals wird der Wettbewerb nahezu in voller Länge im BR Fernsehen übertragen – insgesamt über acht Stunden lang zwischen 6.15 Uhr und 15.30 Uhr.



Insgesamt rund 30 BR-Mitarbeiter sind für die Live-Übertragung vor Ort – von den Moderatoren und Kommentatoren über Redaktion bis hin zum Produktionsteam. Die wichtigsten Schauplätze, an denen der BR mit eigenen Kameras und Moderatoren vertreten ist, sind der legendäre Solarer Berg an der Radstrecke sowie das Triathlon-Stadion, in dem die Athleten ins Ziel kommen. Des Weiteren ist ein mobiler Reporter im Teilnehmerfeld unterwegs und berichtet hautnah über das Geschehen. Ein weiterer Schauplatz ist am frühen Morgen der Schwimmstart am Main-Donau-Kanal, wo um 6.15 Uhr auch die Übertragung beginnt.

Am Solarer Berg ist der BR mit einem so genannten SNG-Fahrzeug vor Ort – das ist ein mit Übertragungstechnik ausgerüstetes Fahrzeug in Kleinbus-Größe. Außerdem mit einem Ü-Wagen im Stadion.