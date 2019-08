Mangels Lokführer: Gredl-Bahn steht im August still

Ein Monat Zugpause wirft Fragen für die Zukunft der Bahnlinie auf - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Wegen Lokführermangels fährt im August kein Zug nach Roth. Aber vier Wochen Bus statt Zug, das wirft auch Fragen auf zur Zukunft der Nebenbahn. Was, wenn sich die Busse einspielen und die Verantwortlichen die Gredl dann für überflüssig halten?

Die Gredl wartet im Hilpoltsteiner Bahnhof. Fast den ganzen August über wird der Zug nach Roth nicht fahren, die Lokführer fehlen. Derweil geht der Kampf um einen S-Bahn-Halt weiter. © Archivfoto: Beate Windisch



Die Gredl wartet im Hilpoltsteiner Bahnhof. Fast den ganzen August über wird der Zug nach Roth nicht fahren, die Lokführer fehlen. Derweil geht der Kampf um einen S-Bahn-Halt weiter. Foto: Archivfoto: Beate Windisch



Bandemir ist Ansprechpartner des Fahrgastverbandes Pro Bahn und Mitglied des Arbeitskreises Pro S-Bahn Hip/RH in Hilpoltstein. Der hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Gredl zu erhalten und in eine S-Bahn umzuwandeln. "Modernisierung oder Schluss", sagt die AK-Vorsitzende Ulla Dietzel. Dieselzüge haben demnach keine Zukunft, der Vertrag, mit dem die Bayerische Eisenbahngesellschaft die Gredl bei der DB Regio bestellt hat, endet 2023. Und dann?

Für einen S-Bahn-Halt in Hilpoltstein müsste die Stecke elektrifiziert werden. Die Kosten hält Bandemir mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag eher für gering. Nadelöhr ist die Brücke bei Belmbrach, aber auch die sei laut Bahn-Ingenieuren nicht wirklich ein Problem, die Leitungen könnten in einer Art Nut laufen. In Richtung 20 Millionen Euro für den Gesamtumbau gehen die Gedankenspiele, im Vergleich eine eher geringe Summe. "Die Infrastruktur ist faszinierend gut", sagt Bandemir. Vieles sei eigentlich schon da. Aber eben auch 16 Straßenübergänge, für die Lösungen gefunden werden müssen.

Juli 2019: Warum die "Gredl" am Wochenende stehen blieb

Er und Ditzel betonen die umweltfreundliche Komponente des Umstieges von Diesel auf Strom und vom Auto in den Zug. Mit den Hilpoltsteiner Baugebieten und der Kaserne in Roth wäre die nötige Substanz an Fahrgästen vorhanden. "Da sind ganz andere Passagierzahlen als heute möglich", sagt Bandemir mit Blick auf den Einzug der Offiziersschule in die Kaserne. Seine Vision: Ein autonomer Bus durchs Osttor nach Eckersmühlen, das ja auch einen S-Bahn-Halt bekäme – in Gesprächen habe die Luftwaffe diese Idee schon befürwortet.

Der komplette südliche Landkreis könnte profitieren, meint Ulla Dietzel, sowohl die Pendler, als auch die Urlauber in der Gegenrichtung. Und einfacher werde es für die Pendler eher nicht: Die Großstädte wehren die auswärtigen Blechlawinen immer mehr ab, auch Nürnberg entwickelt sich in diese Richtung.

Der Arbeitskreis hat viele Argumente (siehe rechts unten), aber wenig Zeit, wenig Geld und auch wenig Unterstützung. Zur Zeit. 2023 endet der Gredl-Vertrag, dann wird neu verhandelt und die S-Bahn müsste als Option auf dem Tisch liegen, mit Zahlen hintermauert.

Das Zeitfenster schließt sich

Dazu braucht es eine Machbarkeitsstudie, für die man um die 100 000 Euro – und Zeit – einplanen muss. Um beides zu sparen, ist eine Vorstudie vorgeschaltet, die bis September ausgeschrieben werden soll. Die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter des AK sammeln Informationen, um möglichst viel aus der Vor- und der Machbarkeitsstudie herauszuholen. Doch der Rahmen ist einfach sehr knapp bemessen: "2023 ist bald. Ich muss jetzt die Weichen für die Zukunft stellen", sagt Ulla Dietzel.

Hier kommt das Geld ins Spiel: Mit je 10 000 Euro finanzieren die Städte Hilpoltstein und Roth sowie der Landkreis die Vorstudie, das ist nicht viel Geld. Um am Ende mehr als ein paar dünne Seiten zu erhalten, legt sich der Arbeitskreis ins Zeug. Die Investition in die folgende Machbarkeitsstudie muss den Entscheidungsträgern schmackhaft gemacht werden.

S-Bahn-Halt in Hilpoltstein?

Der dritte Punkt: die politische Unterstützung. Eigentlich wäre das politische Fenster ganz weit offen, der Klimawandel und damit die Mobilitätswende ist im öffentlichen Bewusststein angekommen, die Bahn rückt mehr in den Fokus, die Investitionen sollen wieder steigen. Aus dem Ministerium in München haben die S-Bahn-Befürworter vernommen, dass man sich dort einen Halt in Hilpoltstein schon vorstellen könnte – wenn denn politisch Druck gemacht habe.

Danach sieht es bis jetzt nicht aus. Landtagsabgeordneter Volker Bauer (CSU) hielt sich bis jetzt öffentlich eher zurück, ebenso Landrat Herbert Eckstein (SPD), im Rother Stadtrat hat das Projekt nicht nur Freunde, im Grundsatzpapier zur Integrierten Ländlichen Zusammenarbeit im südlichen Landkreis taucht die S-Bahn nicht auf. "Wir müssen immer schieben", sagt Ulla Dietzel, die S-Bahn-Befürworter wünschen sich mehr Unterstützung.

Allersberg ist "ein Erfolg"

Volker Bauer ließ eine Anfrage bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Für Landrat Eckstein ist die S-Bahn nicht der Weisheit letzter Schluss, auch wenn der Titel allein schon Takt und Regelmäßigkeit verspreche. Vor allem gehe es darum, ein attraktives ÖPNV-Angebot zu machen, beispielsweise mit dem S-Bahn-Halt Allersberg (soll nächstes Jahr kommen). "Ein großer Erfolg", urteilt Eckstein.

Wichtig sei die Verbesserung des bestehenden Angebotes und damit mehr Fahrgäste, das baue Druck auf. In Hip fahren nun am Wochenende zwei Züge mehr, im Dezember und im neuen Jahr soll es weitere Verbesserungen geben. Aber man solle sich eben nicht auf eine S-Bahn versteifen, die Technologie entwickele sich weiter, neue, flexible Angebote werden so möglich – eventuell auch auf neuen Strecken.

Busersatz reicht nicht

Von Bussen anstelle der Gredl hält Ulla Dietzel wiederum wenig, man wolle ja gerade weg von der Straße. Auch sei die Trasse ja schon da. Eine durchgängige (Bahn-)Verbindung schaffe das Vertrauen, auch auf den letzten Kilometern anzukommen; und nicht im Stau zu stehen. Mit ihr sei das Mittelzentrum Hilpoltstein und der südliche Landkreis nicht von der Metropolregion abgehängt.

Ulla Ditzel und Wolf Bandemir glauben nicht, dass die S-Bahn-Halte Allersberg und Hilpoltstein konkurrieren. Seit dem Bau des Rothsee-Bahnhofes seien auch in Hilpoltstein die Fahrgastzahlen gestiegen, momentan gäben sie einen Halt her. Auch die Konkurrenz-Frage fließt in die Vorstudie ein, die Anfang 2021 fertig sein soll. Vielleicht gibt es dann auch wieder Lokführer.