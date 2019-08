Der Burgfest-Sonntag in Hilpoltstein wurde auch dieses Jahr wieder mit viel Prunk und Tradition gefeiert. Besonders bejubelt wurde die Pfalzgräfin, die ihrem historischen Vorbild Dorothea Maria zu Ehren an ihrem "Volk" vorbei ritt. Zelebriert wurde das alles mit Gaukeleien, Kundgebungen und viel Gewinke - ganz wie damals im Mittelalter.

Das Hilpoltsteiner Burgfest erreichte am Sonntag seinen Höhepunkt: Beim Festspiel mit Einzug der Pfalzgräfin herrschte mittelalterliches Flair am Marktplatz. Neben zahlreichen Teilnehmern in traditionellen Gewändern und mehreren Musikgruppen waren auch Rösser und Gespanne mit dabei.

In Hilpotstein wurde am Wochenende viel gefeiert - und das am Land und auf dem Wasser: Beim Sautrogrennen am Burgfestsamstag in Hilpoltstein konnte das Team "Hard Trog" erfolgreich seinen Vorjahrestitel verteidigen.