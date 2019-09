Am Samstag fand in der Hilpoltsteiner Innenstadt wieder das allseits beliebte Open-Air-Musikfestival "HIPlive" statt. Bei lockerer Atmosphäre und mitreißender Musik unterschiedlicher Stilrichtungen wurde in der gesamten Altstadt fröhlich gefeiert. Unter anderem waren Bands aus der Sparten Irish Folk, Country-Rock, Singer/Songwriter und Italo-Pop an acht verschiedenen Locations aus der Region und darüber hinaus zu Gast. Mehrere ortsansässige Vereine unterstützen HIPlive und sorgen nicht zuletzt für das leibliche Wohl. © Tobias Tschapka