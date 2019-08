Das Hilpoltsteiner Burgfest erreichte am Sonntag seinen Höhepunkt: Beim Festspiel mit Einzug der Pfalzgräfin herrschte mittelalterliches Flair am Marktplatz. Neben zahlreichen Teilnehmern in traditionellen Gewändern waren auch Rösser und Gespanne mit dabei. © Tobias Tschapka

