Der Heidecker Trommlerhaufen ließ in diesem Jahr zum ersten Mal das Mittelalter wieder aufleben: In Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Heimat- und Verkehrsverein und dem Lindwurmbräu veranstalteten sie ein Mittelalterfest. Diverse Gruppen ganz im Zeichen des Mittelalters schlugen dort ihr Lager auf, Handwerker stellten ihre Kunst vor und auch Gaukler sowie Barden gaben ihre Darbietungen zum besten.

Am Samstag fand in der Hilpoltsteiner Innenstadt wieder das allseits beliebte Open-Air-Musikfestival "HIPlive" statt. Bei lockerer Atmosphäre und mitreißender Musik unterschiedlicher Stilrichtungen wurde in der gesamten Altstadt fröhlich gefeiert. Unter anderem waren Bands aus der Sparten Irish Folk, Country-Rock, Singer/Songwriter und Italo-Pop an acht verschiedenen Locations aus der Region und darüber hinaus zu Gast. Mehrere ortsansässige Vereine unterstützen HIPlive und sorgen nicht zuletzt für das leibliche Wohl.