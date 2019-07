Nach Reglement trotz zweitschwerstem Fang gewonnen

Thomas Engl wurde als Zweitplatzierter Fischerkönig in Hilpoltstein. - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN/HEIDECK - Majestätische Angelegenheit: Der Fischereiverein Heideck-Hilpoltstein hatte zum Hegefischen geladen, wobei gleichzeitig die Fischerkönige 2019 ermittelt werden sollten. Bei gutem Angelwetter versuchten 37 Petrijünger – darunter eine Anglerin sowie fünf Jugendfischer – den Titel an Land zu ziehen.

Vorsitzender Karl Irl (Mitte) hängte Thomas Engl aus Wendelstein die Fischerkönigskette um; bei der Jugend war Elias Mayer der erfolgreichste Angler. © Foto: Fischereiverein



Frühmorgens ging’s an den Vereinsgewässern in Hofstetten, Höfen, Mindorf, Meilenbach und Weinsfeld also schon rund. Bis um 10 Uhr waren bereits 28 Angler erfolgreich und legten 29 Spiegelkarpfen, sieben Graskarpfen sowie einen Waller auf die Waage.

Der schwerste Brocken, ein zwölf Pfund schwerer Graskarpfen, hing am Ende beim passiven Vereinsmitglied Christian Beierlein aus Heideck am Haken. Da die Fischerkönigswürde aber nur ein aktives Mitglied erlangen kann, wurde Thomas Engl aus Wendelstein Fischerkönig 2019 – mit dem zweitschwersten Kiemenatmer, einem Graskarpfen von knapp fünf Kilo.

Sachpreise verteilt

Die Königswürde bei den Jugendfischern holte sich der 13-jährige Elias Mayer aus Hartmannshof, der auch schon Vorjahressieger war. Er holte einen 4600 Gramm schweren Graskarpfen aus dem Wasser. Bei der Siegerehrung durch Vorsitzenden Karl Irl wurde den frischgebackenen Majestäten die Königskette überreicht. Nahezu alle Teilnehmer des Hegefischens konnten sich über wertvolle Sachpreise wie Angelstühle, Ruten, Rollen und sonstiges Angelzubehör freuen.