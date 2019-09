Nächtlicher Brand in Autohaus: Gebäude stark verrußt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte gegen 5 Uhr nach Hilpoltstein aus - vor 13 Minuten

HILPOLTSTEIN - Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde am Freitag schon in den frühen Morgenstunden zu einem Feuer in einem Hilpoltsteiner Autohaus alarmiert.

Das Innere des Werkstattgebäudes war beim Eintreffen der Feuerwehr schon stark verrußt. © Feuerwehr Hilpoltstein



Das Innere des Werkstattgebäudes war beim Eintreffen der Feuerwehr schon stark verrußt. Foto: Feuerwehr Hilpoltstein



Vor Ort fand die Feuerwehr ein stark verrauchtes Werkstattgebäude vor, ein offenes Feuer war nicht mehr sichtbar. Die Einsatzkräfte öffneten Tore und Fenster des Gebäudes zur Rauchableitung. Auch bei der späteren Erkundung des Gebäudes wurde kein offenes Feuer mehr entdeckt. Wegen der starken Verrußung der Räumlichkeiten konnte die Stelle, an der der Brand ausgebrochen war, nicht nicht sofort ausgemacht werden, wie die Feuerwehr Hilpoltstein mitteilt.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Brandursache.

