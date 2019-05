Neue Feuerwehrautos für drei Ortsteile auf einmal

Durch gemeinsame Beschaffung über Gemeindegrenzen hinweg wurde es billiger - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN/ALLERSBERG - Drei neue Feuerwehrfahrzeuge vom Einsatztyp "MLF" (Mittleres Löschfahrzeug) konnten die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehren aus den Hilpoltsteiner Ortsteilen Jahrsdorf und Zell, sowie aus dem Allersberger Ortsteil Ebenried in diesen Tagen in Ulm bei der Herstellerfirma Magirus abholen.

Das Bild zeigt die drei neuen Löschfahrzeuge (von links) der Feuerwehren Jahrsdorf, Zell und Ebenried. Foto: Foto: Rudolf Heubusch



Das "Mittlere Löschfahrzeug" nach DIN-Norm 14530-25 ist konzeptionell zwischen dem TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) und dem LF 10 (Löschgruppenfahrzeug 10) angesiedelt und schließt somit die Lücke zwischen diesen beiden Fahrzeugtypen. Die drei neu angeschafften Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Vereinbarung der Kommunen Hilpoltstein und Allersberg gemeinsam eingekauft und fielen somit preislich etwas günstiger aus, als wenn sie jeweils einzeln bestellt worden wären.

Das MLF ist ein vorwiegend für die Brandbekämpfung vorgesehenes Feuerwehrfahrzeug, dessen Feuerlöschkreiselpumpe vom Fahrzeugmotor angetrieben wird. Das Fahrzeug verfügt über einen Wassertank und eine Möglichkeit zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung) sowie eine feuerwehrtechnische Beladung für eine Löschgruppe (bestehend aus neun Feuerwehrleuten).

Nur eine Staffelbesatzung an Bord

Die Besatzung besteht jedoch nur aus einer Staffel (sechs Feuerwehrleute), die an der Einsatzstelle dann auf Gruppenstärke aufgefüllt werden kann. Die Besatzung des MLF bildet somit eine selbstständige taktische Einsatzeinheit. Auf der Fahrt von Ulm zu ihren Einsatzstandorten machten die drei Fahrzeuge kurz am Hilpoltsteiner Festplatz für ein Pressefoto halt. In den nächsten Wochen werden die Fahrzeuge an ihren Heimatstandorten durch die jeweiligen Ortswehren auf Herz und Nieren getestet und für den Einsatz fit gemacht.

Die Mannschaften der drei Feuerwehren werden die Bedienung der einzelnen Elemente und Gerätschaften bei Übungen erproben, damit später im Notfall auch jeder Handgriff sitzt. Erst dann werden die Fahrzeuge für den Einsatz freigegeben.

RUDOLF HEUBUSCH E-Mail