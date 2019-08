Polizei schießt auf Hilpoltsteiner Angreifer: Weitere Details bekannt

HILPOLTSTEIN - Am Donnerstag eskalierte die Situation in einem Hilpoltsteiner Mehrfamilienhaus: Ein 39-Jähriger verletzte dabei seinen Vermieter lebensgefährlich. Später ging der Angreifer auf Polizeibeamte los, die ihn mit einem Schuss außer Gefecht setzen konnten. Nun gab die Polizei weitere Details bekannt.

Nach einem Angriff mit einer Metallstange am Donnerstagabend ist das 70-jährige Opfer außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 39-Jähriger war in Hilpoltstein mit der Stange auf seinen Vermieter losgegangen und schlug immer wieder auf den Mann ein. Die Anwohner alarmierten die Polizei. Mehrere Streifen trafen in der Wittelsbacher Straße ein. Der 70 Jahre alte Mann kam mit einer blutenden Kopfwunde aus dem Haus und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Im Garten des Hauses eskalierte die Situation zwischen den Beamten und dem 39-jährigen Bewohner erneut. Pfefferspray und ein Warnschuss hielten ihn nicht davon ab, die Beamten mit der Stange zu bedrohen. Schließlich konnten die Polizisten den Mann mit einem Schuss ins Bein außer Gefecht setzen.

Täter aus dem Reichsbürgermilieu?

Was das Motiv anbelangt, so deute – entgegen anderslautenden Gerüchten – zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts darauf hin, dass der Mann dem Reichsbürgermilieu zuzuordnen sei oder ein politischer Hintergrund den gebürtigen Nürnberger zu seiner Tat veranlasst habe, so Rauenbusch. Das Fachkommissariat der Kripo Schwabach und das Landeskriminalamt würden nun „rund um die Uhr“ wegen versuchten Totschlags ermitteln, wie Bert Rauenbusch informiert.

Der Täter wurde gestern dem Ermittlungsrichter vorgestellt, der Haftbefehl erlassen hat.

