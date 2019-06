Postwendend zurück in die Bezirksliga

HÄUSERN - Der ersten Luftgewehrmannschaft der SG Almenrausch Häusern gelang der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Nach Beendigung der Vorrunde war daran überhaupt nicht zu denken. Da hatte man noch vier Punkte Rückstand auf die ZSSG Katzwang II. Dieser wurde aber im Verlauf der Rückrunde in einen Dreipunkte-Vorsprung umgemünzt.

Aufsteiger: Richard Kaiser, Katharina Bösl, Claudia Eberler und Richard Kaiser. © Foto: Heinloth



Den besten Durchschnitt erzielte Regina Kaiser mit 380,0 Ringen. Bei den Aufstiegswettkämpfen in Veitsbronn sammelte Häusern in zwei Durchgängen 3310 Ringe. Das bedeutete den zweiten Platz unter den zwölf Gauoberligasiegern. Im Einzelnen schossen Katharina Bösl 388 und 384 Ringe, Claudia Eberler 379/385, Regina Kaiser 381/383 sowie Richard Kaiser 357/355.

Neben der ersten nahmen sieben weitere Mannschaften der SG Almenrausch an den Rundenwettkämpfen teil. Die zweite Garnitur hatte viele Ausfälle zu kompensieren, schaffte aber mit Platz sieben den Verbleib in der Gauoberliga. Beste Schützin war Karoline Beck mit 380,25 Ringen im Durchschnitt. Die dritte Mannschaft belegte den dritten Platz in ihrer Gruppe. Christian Balda war mit 366,5 Ringen im Schnitt der beste Schütze der gesamten Gruppe. Die vierte Mannschaft erreichte in der 2. Gruppe der A-Klasse den siebten Platz. In der B-Klasse erreichte die fünfte Mannschaft den sechsten Platz. In der C-Klasse rangiert die sechste Mannschaft nur wegen der schlechteren Gesamtringzahl auf dem dritten Platz. Mit Franziska Kaiser (369,23 Ringe im Schnitt) stellte man wiederum die Klassenbeste.

Die Schülermannschaft erreichte den dritten Platz in ihrer Gruppe. Die Pistolenmannschaft belegte als Neuling in der Gauoberliga Rang sieben, welcher zum Klassenverbleib reichte. Mit 357,38 Ringen im Schnitt war wieder einmal Johannes Dengler der Treffsicherste.