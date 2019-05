Rauchentwicklung im Motorraum: Auto geht in Flammen auf

Bei einem Unfall in Hilpoltstein wurde der Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt - vor 4 Minuten

HILPOLTSTEIN - Am Dienstagabend befuhr eine 43-Jährige die Staatsstraße 2238 in Richtung Hilpoltstein. Zunächst verlor ihr Pkw plötzlich an Leistung, schaltete sich ab und wenige Augenblicke kam es zu einer Rauchentwicklung im Motorraum.

Die Frau konnte noch rechtzeitig ihr Auto verlassen, bevor es in Flammen stand. Die Feuerwehr Hilpoltstein griff schnell ein, löschte den Brand und leitete den Verkehr um. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Schon am Dienstagnachmittag wollte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin in der Hilpoltsteiner Ohmstraße beim Herausfahren aus einer Parkbucht ein Wendemanöver durchführen, wobei sie einen von hinten herannahenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer übersah. Es kam zur Kollision. Der Kraftradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

