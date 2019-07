Rudelsdorfer Saitenkünstler baut Gitarren für Musikprofis

PYRAS - Am Samstag steigt auf dem Gelände des Brauereigutshofs in Pyras die 11. Classic Rock Night, die seit Monaten ausverkauft ist. Mit dabei: eine Gitarre "made in Rudelsdorf" (Gemeinde Kammerstein). Und da kommt Herbert Engelhard ins Spiel.

Rudolf Schenker und Bassist Matthias Jabs von den „Scorpions“ bekamen vor Jahren vom versierten Freizeit-Gitarrenbauer Herbert Engelhard (Mitte vorne) zwei vergoldete Gitarren im Schwabacher Stadtmuseum überreicht. Am Samstag ist erneut eines seiner Instrumente beim Pyraser Festival hören. © Foto: Matthias Hertlein



Eine Gitarre "made in Rudelsdorf" (Gemeinde Kammerstein), gespielt von Filippa Nässil von der schwedischen Heavy Metal Girls-Band "Thundermother", wird bei der diesjährigen Classic Rock Night in Pyras eine wichtige Rolle einnehmen.

Rose Tattoo, Glenn Hughes (Ex Deep Purple) und UFO sind die Zugpferde des Pyraser Festivals; als reine weibliche Band ist "Thundermother" mit von der Partie.

Und da kommt Herbert Engelhard ins Spiel. Er arbeitet bei der Stadt Schwabach, wohnt in Rudelsdorf und hat ein spezielles, ausgefallenes Hobby: er baut in seiner Freizeit seit Jahren Gitarren für Rockstars und solche, die es werden wollen. Aktuell also nun für Filippa Nässil von Thundermother.

"Ich habe Thundermother im Mai 2018 kennen gelernt, ihnen von meinen Gitarren-Plänen erzählt; die gegenseitige Begeisterung sei groß gewesen, erzählt Engelhard. Für das individuell gefertigte Saiteninstrument war mit "Motherbird" auch schnell ein Name gefunden.

Am 6. Dezember 2018 probierte die Gitarristin Filippa in Rudelsdorf ihre neue Gitarre ausgiebig und hat sie "für sehr gut befunden".

Mit Schwabacher Blattgold-beschlagene Gitarren

Die Feuertaufe bestand "Motherbird" im Dezember 2018 beim Auftritt im Cult-Club in Nürnberg. Und auch in Pyras wird das Rudelsdorfer Instrument nun voll im Einsatz sein.

Ganz so edel wie das Exemplar, das die "Scorpions" von Engelhard ihr Eigen nennen, ist es allerdings nicht: 2010 bekam die deutsche Rockband gleich zwei von Engelhard gebaute und mit Schwabacher Blattgold-beschlagene Gitarren — eine Flying V und eine Explorer.

2011 auf der Burg Abenberg überreichte Engelhard ZZ Top-Star Steve Gibbons eine Gitarre aus über einem Jahrhundert altem Holz.

Der begeisterte Freizeit-Gitarrenbauer kann am Samstag gleich zwei Mal jubeln. Seine Instrumente kommen in Pyras und am gleichen Tag bei den Scorpions und deren Welttour in Lucca (Italien) zum Einsatz.

